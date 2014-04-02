ЦБ Китаю наказав банкам і платіжним компаніям закрити рахунки в біткоінах

ЦБ Китаю наказав комерційним банкам та платіжним компаніям країни закрити торговельні рахунки в біткоінах протягом двох тижнів - до 15 квітня, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, китайські влади стежили за поширенням біткоіна, оскільки вважають, що він представляє потенційну загрозу для фінансової стабільності країни. Крім того, регуляторів турбує безпека обміну віртуальної валюти у світлі банкрутства японської біткоін-біржі Mt.Gox.

Останнє рішення Народного банку Китаю є серйозним ударом по обміну біткоінами в КНР, вважає газета. При цьому, за словами одного з джерел, ЦБ не планує забороняти торгівлю віртуальною валютою в країні.

Раніше повідомлялося, що засновника і керівника біткоін-біржі Mt.Gox Марка Карпелеса викликали в техаський суд у справах про банкрутство.