ЄІБ планує збільшити свій портфель в держсекторі економіки України до $2 млрд

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує підписати з урядом України низку угод з фінансування інфраструктурних проектів, що дозволить до кінця 2014 року збільшити інвестиційний портфель банку у державному секторі української економіки до 2 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі першого заступника міністра економрозвитку Анатолія Максюти з представниками ЄІБ.

«Це (підписання угод - УНІАН) дозволить збільшити портфель банку у державному секторі України до кінця 2014 року до 2 млрд євро», - повідомив Максюта, слова якого наводить прес-служба.

Він уточнив, що йдеться про підписання фінансових угод щодо проектів завершення будівництва Бескидського тунелю, будівництва метрополітену в Харкові і модернізації муніципальної інфраструктури, а також закінчиться процедура набуття чинності фінансової угоди за проектом будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

За словами заступника міністра, за останні 5 років ЄІБ збільшив портфель проектів в Україні вчетверо, і на сьогодні на стадії реалізації і підготовки перебувають 9 інвестиційних проектів у державному секторі і 7 проектів - у приватному.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЄС оголосив про виділення Україні пакету допомоги в 11 мільярдів євро, з яких 1,4 мільярда - гранти, 1,6 мільярда - кредити, 5 мільярдів євро виділить на проекти Європейський банк реконструкції і розвитку і ще 3 мільярди євро - Європейський інвестиційний банк. Представники ЄІБ заявляли про наміри доповнити пакет підтримки України від Євросоюзу довгостроковими кредитами обсягом до 3 млрд євро до 2016 року.

Інтерес представляють насамперед проекти у сфері транспорту, модернізації газотранспортної системи, будівництва ГАЕС і поліпшення тепло- і водопостачання в містах.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк було створено у 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць і на кінець 2012 року був збільшений до 245 млрд євро.