Кабмін не вводитиме нові податки, але розширить податкову базу

Кабінет міністрів України не має наміру вводити в країні нові податки, проте планує розширити податкову базу за існуючими і прийнятими наприкінці березня 2014 року у Верховній Раді поправками до податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми ухвалили закон (про подолання фінансової катастрофи - УНІАН) у дуже стислі терміни, і деякі позиції з нього випали. Ми їх повернемо, - сказав Шлапак. – При ухваленні було допущено низку помилок. Ми не порушуватимемо питання про нові податки, але ми, коли приймали плату за ресурси, наприклад, ми не відзначили, що випало з цього блоку 5 ресурсних платежів. Ми їх доповнюватимемо. Ми не запроваджуватимемо нові податки. Я хочу заспокоїти вас і бізнес, що нових податків не буде», - сказав міністр.

Нагадаємо, що 1 квітня набрав чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі і створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і прийнятий Верховною Радою наприкінці березня 2014 року. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним з документів, що зумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.

Згідно із законом, в Україні вводяться нові ставки акцизів на алкогольну і тютюнову продукцію (25-42,5%), акцизів на паливо (вводяться дві ставки зборів: для низькоякісного пального (євро-2, 3) - 128 євро, для високоякісного (євро-4, 5) - 98 євро), акцизів на імпортні автомобілі. При цьому зберігаються чинні ставки податку на прибуток і ПДВ - 18% і 20%, відповідно. Також удвічі підвищуються податки за користування надрами і радіочастотами, вводиться 7%-й ПДВ на операції з поставок ліків. Окремий пункт - прогресивна шкала оподаткування пасивних доходів громадян з базовою ставкою 15%. До пасивних доходів входять доходи, одержані у вигляді відсоткових платежів по банківських вкладах, відсотки по облігаціях, роялті і доходи від оренди майна. Оподатковуються доходи, які сумарно перевищують 20 тис. грн. Ставка 15% застосовується до доходів від 20 тис. грн до 236 тис. грн (204 прожиткових мінімуми), ставка 20% застосовується до доходів до 1 млн грн (396 прожиткових мінімумів), ставка 25% застосовується до загальних пасивних доходів понад 1 млн грн.

Крім того, законопроект знижує верхню межу вартості товарів безмитної торгівлі – до 150 євро з 300 євро і вводить режим відшкодування ПДВ при експортних операціях із зерном тільки для продукції нового урожаю – з 1 жовтня 2014 року.

Законом також вводиться 0,5%-й пенсійний збір при купівлі валюти юридичними і фізичними особами за готівковий і безготівковий розрахунок.

Закон про запобігання фінансовій катастрофі було прийнято парламентом з другої спроби – після внесення низки змін до початкової редакції, представленої прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.