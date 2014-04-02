ЄС має намір видати перший транш фіндопомоги Україні вже в травні-червні

Європейський Союз працює над графіком з надання фінансової допомоги Україні в розмірі 11 млрд євро, і має намір видати перший транш підтримки вже в травні-червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший радник, керівник секції економічного, регіонального та соціального розвитку представництва Європейського Союзу в Україні Хосе Роман Леон Лора на конференції в Києві.

Представник ЄС нагадав про наміри Євросоюзу надати Україні 11 млрд євро фінансової підтримки, і наголосив, що є тверді наміри це зробити.

«ЄС вже почав видавати транші за попередніми програмами, які вже реалізовуються в країні. Це невеликі гроші, але вони можуть допомогти країні вже найближчим часом. Також ми готуємо новий грант, програму бюджетної підтримки, контракт з розвитку держави на 350 млн євро, і мають намір видати перший транш у травні-червні, а другий - на початку наступного року», - сказав Лора.

Представник ЄС нагадав, що ці програми визначатимуть чіткі умови, пов'язані з управлінням у країні, у тому числі програми боротьби з корупцією, реформування адміністрацій, системи держзакупівель, виборчого законодавства і конституційної реформи.

«Є інший пакет, який зараз готується, це кредит 1 млрд дол.», - додав Лора.

За його словами, також ЄС вже розглядає механізми надання решти майже 10 млрд євро. «Ми почали думати, як їх забезпечити. Є різні інструменти. Наприклад, у найближчі 3 роки, до 2017 року, буде майже 200 млн євро грантової допомоги, яка готується, і вони повинні бути розподілені за роками», - сказав Лора.

Представник ЄС зазначив, що це тривалі процедури.

«Європейський Союз не банк. Але я не думаю, що будуть проблеми, щоб сприяти стабілізації нашого сусіда. Ми не хочемо, щоб була пожежа в сусідньому будинку», - додав Лора.

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