Долар на міжбанку знизився до 11,42 гривень

У середу, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,6000, на 12:00 звузився спред до 11,3000/11,5000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,3200/11,4200, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,4640/16,0180, на 12:00 спред звузився до 15,5820/15,8640. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH сктановли 15,6130/15,7570.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3163/0,3275, дна12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3198/0,3255. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3207/0,3244.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3785/1,3820.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,3000/11,5000 грн/дол.

Нацбанк у вівторок на ринок не виходив.