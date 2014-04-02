США мають намір розширити фіндопомогу України в $1 млрд

США мають намір розширити обіцяну фінансову підтримку України в розмірі 1 млрд дол., заявив сьогодні радник з економічних питань посольства США Девід Міл на конференції в Києві.

Міл зазначив, що і він, і уряд США вітають прагнення уряду і глави Нацбанку підвищити довіру інвесторів і прозорість системи держуправління. За його словами, Україна повинна знайти свій шлях, який стане основною для надання заявленої фінансової підтримки США в 1 млрд дол.

«1 млрд дол. гарантованого кредиту можна надати для зміцнення успіху, але потрібно відповідати вимогам МВФ. І ми думаємо, як розширити цю підтримку», - сказав Міл.

Радник зазначив, що бачить величезні джерела для фінансування потреб України за участю безлічі донорів, які можуть вплинути на ситуацію в Україні.

«Ми працюємо майже щодня, щоб зрозуміти, які потреби у нового уряду, щоб стабілізувати ситуацію на етапі переходу і в довгостроковій перспективі», - додав Міл.

Також радник зазначив, що кошти можуть бути надані не тільки у формі урядової підтримки. «США мають намір відіграти істотну роль в наданні підтримки Україні в її русі вперед. Можна багато чого зробити за підтримки уряду США і спільно з американськими компаніями у всьому світі», - сказав Міл.

Радник наголосив, що він і уряд США підтримують наміри української влади забезпечити стабільність для того, щоб ділова спільнота мала бажання працювати з Україною в довгостроковій перспективі. «Я перебуваю під глибоким враженням від заяв нового уряду. Все це демонструє глибоке розуміння того, що вимагають інвестори. Ми подібної конкретики давно не чули. Зараз є розуміння того, що люди, надихнувшись революцією, готові терпіти деякі рішення, щоб економіка країни трансформувалася і зайняла гідне місце у світі», - резюмував Міл.

Як повідомляв УНІАН, США можуть збільшити пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд дол. ще на 600 млн доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк по завершенні свого візиту до США в коментарі журналістам в аеропорту «Бориспіль».

Читайте такожСенат США схвалив надання фіндопомоги Україні