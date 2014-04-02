Знецінення гривні призведе до зростання держборгу на 129 млрд грн - глава Мінфіну

Про це повідомив журналістам на брифінгу в Києві міністр фінансів Олександр Шлапак.

“Тільки цього року ми на 129 млрд грн збільшимо держборг за рахунок курсу”, - сказав міністр. При цьому він висловив сподівання, що курс вже досяг максимальної межі.

«Курс, ми сподіваємося, досяг своєї межі і зупиниться на цьому рівні. Ми думаємо, що він становитиме близько 10,5 грн/дол. в середньому по року», - сказав Шлапак.

За його словами, на даний момент загальний обсяг держборгу України становить 42,9% ВВП, тоді як за підсумками 2014 року його обсяг збільшиться до 53% ВПП.

“У 2014 році ми за рахунок зростання курсу матимемо ще більшу цифру, вона становитиме 804 млрд грн, майже 53% ВВП”, - сказав він.

Міністр також відзначив, що на даний момент близько 10% бюджету держави йде на обслуговування держборгу, виплату відсотків.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятим законом про секвестр держбюджету на 2014 рік, граничний рівень держборгу збільшився на 78,5 млрд грн - до 664 млрд грн.

Курс гривні до долара з початку 2014 року просів на 37%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На час закриття торгів на міжбанку 2 квітня котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,3200/11,4200 грн/дол.

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