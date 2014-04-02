Нацбанк проведе стрес-тести 37 банків

Національний банк України визначив свої пріоритети, одним з яких є проведення двохетапного стрес-тестування 37 банків, заявив глава Нацбанку Степан Кубів на інвестконференції.

Голова Нацбанку зазначив, що ситуація на фінансовому ринку непроста, і банківська система України переживає випробування на стійкість. Але, не дивлячись на це, Нацбанк визначив для себе пріоритети, одним з яких є проведення стрес-тестів.

«Для визначення потреб у капіталізації потрібно завершити срес-тести, які проведуть разом з міжнародними фінансовими установами в рамках технічної допомоги. Я кажу про Світовий банк і Міжнародну фінансову корпорацію. Стрес-тести будуть проведені у два етапи: перший - 15 банків, другий - 22 банки», - сказав Кубів.

За його словами, стрес-тести підтвердять, що банківська система України буде надійним партнером для інвесторів, для ведення бізнесу, мінімізації корупції та забезпечення перспектив розвитку.

Голова НБУ також зазначив, що регулятор надає підтримку ліквідності банків на прозорій основі. «Є банки здорові, є банки хворі. Банки здорові ми повинні підтримати, якщо ж банк хворий за багатьма параметрами - власники повинні або самі їх оздоровити, або цей банк повинен надати чітку програму оздоровлення», - додав Кубів.

Глава Нацбанку підкреслив, що регулятор повинен продемонструвати реформи, стратегію розвитку банківської системи і стійкість банків, що і буде зроблено цього року. «Кращим інвестором для кожної держави є довіра громадян. Для Національного банку України та комерційних банків правилом першої руки є вкладники, як юридичні, так і фізичні особи, і довіра капіталу до банківської системи», - сказав Кубів.

Голова НБУ також зазначив, що регулятор має намір зупинити відтік депозитів, щоб забезпечити власний український капітал як спільний капітал для проведення інвестиційних і інноваційних проектів. За його словами, Національному банку, яка володіє достатнім інструментарієм, вдається це зробити.

Кубів запевнив, що регулятор здійснюватиме свою діяльність незалежно, ґрунтуючись на принципах законності та відкритості. «Правилом першої руки для нас буде інвестор, якому ми надамо фінансові інструменти, чітку позицію щодо системи ризиків та управління ризиками, і щодо викорінення корупційних дій», - сказав він.