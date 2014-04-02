ПриватБанк продає російський дочірній банк

Як повідомили в прес-службі банку, незважаючи на безпрецедентний політичний тиск на "Москомприватбанк" з боку російської влади, які фактично заблокували роботу банку перевірками і безпідставним введенням тимчасової адміністрації, банк продовжував працювати і виконувати всі зобов'язання перед клієнтами. Багато в чому це стало можливим завдяки розумінню клієнтами політичної мотивації дій Центрального банку РФ.

Українські власники банку зайняли принципову позицію, яка дозволила не тільки зберегти банк, але й залучити інвесторів на ринкових умовах. Вартість російського активу Приватбанку визначена виходячи з ринкової оцінки і перевищує вартість капіталу банку, що свідчить про високу якість активів і привабливості для інвесторів російського бізнесу банківської групи “ПриватБанк”.

"Ми виходимо зі складної ситуації з високо піднятою головою, незважаючи на непросту політичну обстановку, "МоскомприватБанк" весь цей час продовжував стабільно працювати. Завдяки запасу міцності, накопиченого з роками, нам вдалося захистити клієнтів від будь-яких проблем, заявив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. - Ми вистояли і на вигідних умовах передаємо естафету новому власнику. Віримо, що інтереси клієнтів залишаться для нього на першому місці, як і завжди були для нас”.

Нагадаємо, в березні 2014 року не дивлячись на те, що економічні показники банку відповідали всім наглядовим вимогам Центрального банку, ЦБ РФ ввів тимчасову адміністрацію в "Москомприватбанк", при цьому банк продовжив працювати згідно з виданою ліцензією.

ЗАТ МКБ “Москомприватбанк” працює на російському ринку з 1994 року і входить до числа ста найбільших російських банків. За даними звітності на 1 березня 2014 року, активи банку становлять 48,17 млрд рублів (89-е місце в Росії), депозитний портфель - 32,43 млрд руб (44-е місце в Росії). “Москомприватбанк” займає 8 місце серед усіх російських банків за обсягами емісії кредитних карт, та 6 місце в Росії за розміром банкоматної мережі. Продуктами і послугами “Москомприватбанку” користуються понад мільйон клієнтів у різних регіонах Російської Федерації. У мережі банківського обслуговування "Москомприватбанку" працює 233 відділення та офісу в 29 регіонах РФ.

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