НБУ покарав банки за протиправні фіноперації

Національний банк України застосував заходи впливу до банків, які використовували банківську систему для легалізації кримінальних доходів та здійснювали протиправні фінансові операції з готівковими коштами, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, відомство провело позапланові перевірки 13 банківських установ.

«В ході перевірок встановлено численні випадки порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів Національного банку з питань організації готівково-грошового обігу», - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок у 4 банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією, до усунення виявлених порушень. Голів правлінь двох банків тимчасово відсторонено від займаних посад, а також керівників двох банків притягнуто до адміністративної відповідальності. На 11 банків накладено штрафи на загальну суму більш як 270 тис. грн. Крім того, до 7 банків Національний банк застосував заходи впливу у вигляді письмового попередження з вимогою усунути виявлені порушення та вжити заходів щодо недопущення таких порушень надалі.

«Враховуючи те, що окремі виявлені при перевірках факти можуть свідчити про вчинення злочину, Національний банк поінформував правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожНацбанк проведе стрес-тести 37 банків