Ситуація в Україні може вплинути на розвиток світової економіки - глава МВФ
19:20, 02 квітня 2014Фінанси
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Геополітична напруженість сама по собі здатна затьмарити перспективи розвитку світової економіки.
Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси / Reuters
Геополітична напруженість є суттєвим чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси, заявив директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні.
«Геополітична напруженість сама по собі здатна затьмарити перспективи розвитку світової економіки», - сказала Лагард. - «А ситуація в Україні, у разі, якщо вона не буде вирішена, може мати значні наслідки для всього світу».
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