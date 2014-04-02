Ситуація в Україні може вплинути на розвиток світової економіки - глава МВФ

Геополітична напруженість є суттєвим чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси, заявив директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні.

«Геополітична напруженість сама по собі здатна затьмарити перспективи розвитку світової економіки», - сказала Лагард. - «А ситуація в Україні, у разі, якщо вона не буде вирішена, може мати значні наслідки для всього світу».