Гроші для проектів з Росією США перенаправлять до України

США призупинили ряд спільних проектів з Росією в рамках двосторонньої президентської комісії, кошти від виконання цих проектів підуть на підтримку економічних реформ в Україні.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

"У відповідь на нещодавні події США тимчасово призупинили ряд проектів, запланованих під егідою двосторонньої президентської комісії США-Росія, а також деякі види діяльності по лінії правоохоронних органів. Фінансування, виділене на цю діяльність буде використане в пакеті допомоги США Україні після консультацій з Конгресом", - йдеться в повідомленні.

Кошти будуть направлені на "підтримку економічної реформи та сприяння у вирішенні інших невідкладних питань, включаючи боротьбу з корупцією і повернення викрадених активів", - йдеться на сайті Держдепу США.