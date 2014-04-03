Німеччина може виділити Україні додатково 45 мільйонів євро
Україна може отримати додатково 45 млн євро від уряду Німеччини на реалізацію заходів, які дозволять стабілізувати економічну ситуацію в країні.
Про це повідомив статс-секретар Федерального міністерства з економічного співробітництва та розвитку ФРН Фрідріх Кітчельт під час зустрічі з першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолієм Максютою, інформує прес-служба відомства.
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"Уряд Німеччини готовий збільшити фінансування стабілізаційних заходів в Україні на 45 млн євро", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Окрім збільшення фінансування, Німеччина готова надати Україні широку експерту допомогу, зокрема в рамках створення консультаційного центру.
Німецький урядовець нагадав, що загальний обсяг фінансування, який отримала Україна за весь період співпраці з урядом Німеччини, становить 320 млн євро.