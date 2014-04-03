Visa і MasterCard в Росії може замінити УЕК

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду і ЦБ розглянути пропозиції глави Ощадбанку Германа Грефа про побудову на базі ВАТ УЕК російської платіжної системи.

Реакція уряду була оформлена документально вже 1 квітня дорученням Мінфіну, Мінекономіки, Мінкомзв'язку і ФМС, а також першому заступнику голови уряду Ігоря Шувалова і заступника голови уряду Аркадію Дворковичу забезпечити з участю Банку Росії і ВАТ УЕК виконання вказівки президента Пр-608 і доповісти про результати до 15 квітня, пише газета "Коммерсант".

Таким чином, поки банківське співтовариство сперечається про те, як саме краще будувати національну платіжну систему в Росії, збігаючись лише думками, що за основу, можливо, і не варто брати проект УЕК, питання вже вирішується на рівні президента і уряду.

Пропозиції Германа Грефа, які він направив президенту, зводяться до двох основних тез: розвитку вже побудованої російської карткової системи УЕК і створення умов для проведення розрахунків всередині Росії по картах будь-яких платіжних систем на базі УЕК. Базою для реалізації цих завдань за запропонований ним термін три місяці пан Греф вважає внесені в Держдуму депутатські поправки до закону "Про національну платіжній системі", - розпорядчі проводити внутрішні російські платіжні трансакції виключно на території Росії.

Якщо приєднання до системи УЕК передбачається зробити обов'язковим, то випускати її карти, банки зможуть вирішити самі. Але виплати зарплат військовим, силовикам, бюджетникам, працівникам стратегічно значущих підприємств, а також соціальних допомог пропонується проводити тільки на карти системи УЕК. Поки вони будуть діяти тільки на території Росії.

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