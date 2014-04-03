Російська корупція загрожує світовій безпеці - експерт

Протягом багатьох років корупція вважалася внутрішньою проблемою Росії, яку росіяни повинні вирішувати самі, передає «Газета.Ru» із посиланням на статтю економіста Сергія Гурієва для The Financial Times.

На його думку, західні лідери вважали, що впливові люди в Москві зацікавлені у підтримці мирних відносин із Заходом. Гурієв вважає, що таке ставлення було великою помилкою.

Корупція в Росії стала причиною кризи в Криму, зазначає експерт і додає, що хабарництво і незаконні доходи спустошують російську економіку. Як тільки економічне зростання припиняється, такій владі залишається територіальна експансія, вважає Гурієв. Він упевнений, що саме корупція в Росії викликала «агресивну зовнішню політику», на яку західні лідери тепер намагаються знайти відповідь. Економіст додає, що російська корупція тепер являє собою загрозу для світової безпеки.