Гривня впала до рекордного значення за всю історію існування
09:02, 03 квітня 2014Фінанси
0
Офіційний курс євро, встановлений НБУ, перевалив за 15,5 гривень.
З 3 квітня він становить 100 USD - 1124.1600
Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до рекордного значення.
З 3 квітня він становить 100 USD - 1124.1600.
Попередній мінімум був зафіксований 1 квітня і становив 1099,8100 грн за 100 дол.
Курс гривні до євро на 3 квітня, встановлений на рівні 1550.7787 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.1890 за 10 рублів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter