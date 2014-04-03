Гривня впала до рекордного значення за всю історію існування

Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до рекордного значення.

З 3 квітня він становить 100 USD - 1124.1600.

Попередній мінімум був зафіксований 1 квітня і становив 1099,8100 грн за 100 дол.

Курс гривні до євро на 3 квітня, встановлений на рівні 1550.7787 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.1890 за 10 рублів.

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