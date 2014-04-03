Долар на відкритті міжбанку зріс до 11,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 11,2000/11,5000, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту знизилися - 0,3150/0,3234, котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,4180/15,8330.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3766/68 (середа - 1,3805/07).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,2000/11,6000, до 12:00 звузився спред до 11,3000/11,5000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,3200/11,4200.

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