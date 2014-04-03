Український бізнес може отримати доступ до дешевих кредитів

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України має намір розширити доступ малого і середнього бізнесу до дешевих фінансових ресурсів.

Про це повідомила прес-служба міністерства за підсумками зустрічі міністра економрозвитку Павла Шеремети з директором департаменту Східного партнерства в Центральній Азії Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Хайнцем Ольберсом.

“Необхідно налагодити дієві механізми, які б у значній мірі розширювали малому й середньому бізнесу доступ до фінансування”, - йдеться в повідомленні.

Для цього міністр запропонував використовувати систему комерційних і державних банків, а також здешевити кредити шляхом відкриття спеціальної кредитної лінії. Особливу роль у цьому міністр відвів розширенню співробітництва з ЄІБ.

“Нам треба поглиблювати співробітництво через розширення діапазону тих галузей, де реалізуються наші проекти. Співробітництво повинно охоплювати, приміром, промисловість, металургійну та хімічну галузі, агропромисловий комплекс”, - цитує прес-служба Шеремету.

Міністр підкреслив, що пріоритетними повинні бути ті сфери, де є значна додаткова вартість, причому пильну увагу необхідно звертати на інноваційну складову.

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У свою чергу Ольберс запропонував українському уряду впроваджувати нові інструменти взаємодії та активізувати співробітництво впродовж усього ланцюжка від виробництва до маркетингу.

Крім того, банк розглядає можливість переходу на українську валюту, що має значно спростити й розширити можливості для підприємців.

“Це допоможе перейти українським компаніям на нові стандарти, підсилить експортний потенціал”, - сказав Ольберс.

Як повідомляв УНІАН, проектний портфель ЄІБ в Україні в державному секторі складається з 9 інвестиційних проектів, які знаходяться на стадіях підготовки й реалізації. Ще 7 проектів - у приватному секторі. Йдеться про такі сфери, як енергетика, транспортна та муніципальна інфраструктура.

До кінця 2014 року ЄІБ планує збільшити інвестиційний портфель у держсекторі економіки України до 2 млрд дол.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк був створений у 1957 році, й сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць і на кінець 2012 року був збільшений до 245 млрд євро.