Підписання угоди з МВФ може зміцнити гривню до 10 грн/дол. - експерт

12:21, 03 квітня 2014
Фінанси
0

До отримання зовнішніх позик курс коливатиметься в межах від 11 до 12 грн/дол.

Европейцы дадут денег Украине двумя траншами – в июне и ноябре, всего на сумму 1,6 млрд евро

Підписання угоди з Міжнародним валютним фондом може зміцнити гривню до 10 грн/дол., а до отримання зовнішніх позик курс коливатиметься в межах від 11 до 12 грн/дол., вважає керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

Експерт нагадав, що Верховна Рада повинна прийняти ще низку законів, необхідних для прийняття рішення МВФ, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк очікує позитивного рішення МВФ до кінця квітня.

«Що стосується грошей ЄС, то європейці дадуть грошей Україні двома траншами - в червні і листопаді, всього на суму 1,6 млрд євро. Так що швидких західних грошей не чекайте. Ви запитаєте - а що буде з курсом гривні все це час? - скоріше за все, продовжить топтатися від 11 до 12 - та скоріше ближче до 12-ти», - написав Він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку експерта, введення 0,5% пенсійного збору з купівлі валюти зупинило спекулянтів, але прискорена емісія продовжує тиснути на гривню. «І тільки після факту підписання кредитної угоди з МВФ очікується якийсь відкат гривні у напрямку 10», - прогнозує Найман.

Як повідомляв УНІАН, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку 2 квітня знизився на 13,5% - до 11,2416 грн/дол., обсяг торгів на міжбанку у порівнянні з попереднім днем знизився в 1,7 рази - до 362,9 млн дол. (в еквіваленті), у тому числі сума продажу доларів - до 265,8 млн дол.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, курс гривні на рівні «плюс-мінус 11» грн/дол. є природним в поточних економічних умовах, оскільки на ринку невизначеність, а на кордонах російські танки, і стабільність курсу багато в чому залежить від того, як швидко Україна отримає кошти від Міжнародного валютного фонду.

Читайте такожГривня впала до рекордного значення за всю історію існування

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter