Підписання угоди з МВФ може зміцнити гривню до 10 грн/дол. - експерт

Підписання угоди з Міжнародним валютним фондом може зміцнити гривню до 10 грн/дол., а до отримання зовнішніх позик курс коливатиметься в межах від 11 до 12 грн/дол., вважає керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

Експерт нагадав, що Верховна Рада повинна прийняти ще низку законів, необхідних для прийняття рішення МВФ, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк очікує позитивного рішення МВФ до кінця квітня.

«Що стосується грошей ЄС, то європейці дадуть грошей Україні двома траншами - в червні і листопаді, всього на суму 1,6 млрд євро. Так що швидких західних грошей не чекайте. Ви запитаєте - а що буде з курсом гривні все це час? - скоріше за все, продовжить топтатися від 11 до 12 - та скоріше ближче до 12-ти», - написав Він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку експерта, введення 0,5% пенсійного збору з купівлі валюти зупинило спекулянтів, але прискорена емісія продовжує тиснути на гривню. «І тільки після факту підписання кредитної угоди з МВФ очікується якийсь відкат гривні у напрямку 10», - прогнозує Найман.

Як повідомляв УНІАН, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку 2 квітня знизився на 13,5% - до 11,2416 грн/дол., обсяг торгів на міжбанку у порівнянні з попереднім днем знизився в 1,7 рази - до 362,9 млн дол. (в еквіваленті), у тому числі сума продажу доларів - до 265,8 млн дол.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, курс гривні на рівні «плюс-мінус 11» грн/дол. є природним в поточних економічних умовах, оскільки на ринку невизначеність, а на кордонах російські танки, і стабільність курсу багато в чому залежить від того, як швидко Україна отримає кошти від Міжнародного валютного фонду.

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