Міндоходів відновило відшкодування ПДВ (уточнена)

Міністерство доходів і зборів України розпочало процес відшкодування платежів з податку на додану вартість і до кінця тижня виплатить експортерам близько 3,7 млрд грн, заявив на брифінгу в Києві перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

“Завдяки нашій налагодженій роботі, ми змогли вперше з січня місяця в новому році запустити повернення ПДВ експортерам. І я вже можу вам сказати, що станом на сьогодні, якщо я не помиляюся, до кінця тижня ми повинні повернути близько 3,7 млрд грошей нашим експортерам”, - сказав Білоус.

Начальник податкової пояснив, що в березні Міндоходів відшкодувало 3 млрд грн. Зокрема, в останній день березня, в понеділок, було відшкодовано 700 млн грн.

“На понеділок ми повернули близько 3 млрд. 2,3 млрд було повернено в березні. В останній день березня, в понеділок, було повернено близько 700 млн, що в сумі становить 3 млрд”, - пояснив Білоус.

Крім того, за словами голови податкової, за три тижні роботи відомства під новим керівництвом вдалося скоротити касовий розрив бюджету на 5 млрд грн.

“Фактично, ми змогли скоротити касовий розрив на 5 млрд грн за менш, ніж три тижні. Це серйозна робота”, - зазначив Білоус.

Він також підкреслив, що процес відшкодування передбачає детальний аналіз агентів, особливо тих, які представляють ризик. За словами Білоуса, співробітники Міндоходів уже визначили низку ризикових підприємств, і при міністерстві створено спеціальну робочу групу, яка аналізує роботу підприємств і компаній, зокрема, викритих в ухиленні від сплати податків за допомогою податкових ям.

«Хочу зазначити, що тіньовий оборот податкових ям становив до 200 млрд грн минулого року», - сказав Білоус.

Голова податкової повідомив, що у відомстві було створено групу, до складу якої ввійшли й працівники податкової, й консультуючі експерти від бізнесу, й представники інших відомств, яка розслідує кримінальні схеми з ухилення від сплати податків, діючі в Україні останні роки.

“За неповні три тижні ми визначили низку ризикових підприємств, тобто платників податків, які фактично в тій або іншій формі брали участь у ризикових, я б сказав, кримінальних схемах. Зараз створено окрему робочу групу в розрізі регіонів, департаментів, до неї залучено представників інших міністерств і відомств. Ми працюємо, ведемо діалог як зі структурами, які створювали кримінальні схеми, так і з тими, хто користувався цими кримінальними схемами”, - сказав він.

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Також Білоус зазначив, що було переглянуто критерії формування плану податкових перевірок у бік скорочення навантаження й тиску на “білий” бізнес, тобто той, який зарекомендував себе як чесний бізнес.

“Ми вже змінили критерії формування плану податкових перевірок і відбору платників, яких ми перевірятимемо, таких, які ймовірно ухиляються від сплати податків. Потрібно взагалі прибрати перевірки з деяких сегментів ринку. Статистика показує, що обсяг додаткових перевірок ... він жахливий. Цю практику мінятимемо”, - підкреслив Білоус.

Як повідомляв УНІАН, раніше новий голова податкової Білоус назвав стабілізацію надходжень до бюджетів усіх рівнів першочерговим завданням органів Міндоходів. При цьому він підкреслив, що мають бути задіяні всі резерви для забезпечення стабільних надходжень за рахунок скасування схем ухилення від сплати податків і ліквідації конвертаційних центрів. За словами Білоуса, всі виведені з тіні кошти необхідно залучати в економіку.

За оцінками уряду, заборгованість із відшкодування ПДВ становить понад 20 млрд грн і як інструмент погашення боргів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував здійснити третій в історії України випуск ПДВ-облігацій. При цьому в Мінфін уточнили, що імовірний обсяг випуску може становити 16 млрд грн, умови випуску паперів знаходиться в обговоренні. Водночас перший випуск облігацій може бути здійснений до кінця квітня. 12 березня Ігор Білоус був призначений головою ліквідаційної комісії Міндоходів і відповідальним за проведення податкової політики.