Європарламент підтримав запровадження торговельних пільг для України

Європарламент на проведеному в бельгійській столиці засіданні проголосував за введення Євросоюзом торговельних пільг для України.

Про це повідомили в прес-службі Європарламенту, передає ИТАР-ТАСС.

Раніше відповідну пропозицію схвалив парламентський комітет з міжнародної торгівлі. Депутати пропонують скасувати дію 98% митних зборів, які сплачують українські експортери на кордонах ЄС.

Читайте такожЄвросоюз в односторонньому порядку вводить ЗВТ з Україною

Як очікують у ЄС, цей односторонній захід буде стимулювати зростання економіки України, зберігаючи її виробникам і експортерам до 487 млн євро в рік.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила в березні, що Євросоюз вже через кілька тижнів почне вводити торгові преференції для України.

Читайте такожЄвропейський ринок відкриють для українських товарів з 15 травня - Яценюк

Йдеться про скасування зборів, зокрема, на українські сільськогосподарські товари і продукцію текстильної промисловості. Дані преференції будуть діяти щонайменше до 1 листопада.