Пік падіння економіки буде в другій половині року - банкір

Пік падіння економіки у другій половині поточного року, і спад ВВП за підсумками року може скласти 1,5%. Таку думку висловив журналістам голова ради Незалежної асоціації банків України, старший радник «Альфа-Банку» (Україна) Роман Шпек під час круглого столу в Києві.

Банкір зазначив, що темпи падіння економіки в поточному році нижчі, ніж за аналогічний період 2012 і 2013 років, з чого випливає, що економіка не досягла дна».

«Пік падіння буде у другій половині цього року», - прогнозує Шпек.

Прогнози експертів «Альфа-Банку» (Україна) виявилися більш оптимістичні, ніж урядові, згідно з якими у поточному році очікується спад ВВП на 3%. «За нашими розрахунками, темпи падіння ВВП складуть 1,5%», - зазначив Шпек.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрівпрогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%.

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Водночас, первісна редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.