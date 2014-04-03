Кабмін погіршив ключові макроекономічні прогнози на 2014 рік

Кабінет міністрів України переглянув у бік погіршення ключові макропоказники розвитку економіки країни за підсумками 2014 року, закріпивши нові прогнозні орієнтири у відповідній постанові №82.

Постанова розміщена на сайті уряду.

Зокрема, номінальний ВВП зменшено з спочатку прогнозованого показника в 1,65 трлн грн до 1,57 млрд грн. Показник інфляції закріплений на рівні 8,5%, а грудень до грудня - 12% (початковий прогноз 8,3%). Прогноз прибутку прибуткових підприємств скорочений до 253,2 млрд грн з 302,1 млрд грн. Прогноз обсягу фонду оплати праці за підсумками року знижено до 459,8 млрд грн з 511,6 млрд грн, а показник середньої зарплати - до 3379 з 3575 грн.

Рівень безробіття, за оцінками Кабміну, становитиме 8,2% за методологією МОП при первісному прогнозі 7,1%. Також зменшено прогнозний показник експорту та імпорту. Зокрема, прогноз експорту за підсумками року знижено до 82,7 млрд дол. з 104,7 млрд дол., імпорту - до 95,3 млрд дол з 119,3 млрд дол.

Раніше Кабмін спрогнозував падіння ВВП за підсумками року на 3%, хоча первісна редакція закону про держбюджет, прийнятого в січні 2014 року, передбачала зростання ВВП на 3%.

Читайте такожПік падіння економіки буде в другій половині року - банкір