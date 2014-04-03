Мін'юст спростив перереєстрацію кримських компаній на материку

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в УНІАН.

«Питання щодо можливості швидкого переведення бізнесу з Криму на територію материкової України. Дуже багато компаній і підприємств звернулися в Мін’юст, які бажають платити податки саме в Україні, не сплачувати ці податки кримській псевдовладі. Ми, Міністерство юстиції, спростили процес перереєстрації українських компаній та підприємств з території Криму на територію материкової України», - повідомив міністр.

Також Петренко додав, що «на сьогодні відбувається процес забезпечення подальшої долі тих наших громадян, які зголосилися переїхати (з Криму - УНІАН) на материкову частину України, які працювали в органах юстиції. Переважна більшість працівників юстиції не перейшли на сторону псевдовлади».

«Я призначив колишнього керівника Севастопольської реєстраційної служби на посаду керівника реєстраційної служби Київської області, та людина, яка в надзвичайно важких умовах під тиском не віддала жодних документів загарбникам, пов’язаних із власністю наших громадян», - наголосив міністр.

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При цьому він підкреслив: «Ми врегульовуємо питання максимальної правової допомоги тим громадянам України, які залишились в Криму. Питання, пов’язане з захистом права власності, ми врегулювали через те, що перевели усі реєстри з Криму в Херсонську область. Зараз наші співвітчизники можуть здійснювати перереєстрацію прав власності на майно і захищати це майно».