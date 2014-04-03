В Україні з травня конфісковане майно продаватимуть на біржі

З 1 травня Міністерство юстиції України запровадить електронну систему біржових торгів, яка дасть змогу в 2 рази збільшити надходження до бюджету.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в УНІАН.

«Ми ініціювали питання щодо введення електронної системи біржових торгів всім конфіскованим майном. Ця практика є в Грузії, в країнах ЄС. З 1 травня ми запроваджуємо електронну систему біржових торгів, яка дозволяє будь-якому бажаючому через систему Інтернет зареєструватися і придбати будь-яке майно, яке виставляється на продаж через прозорий аукціон», - зазначив міністр.

«Ми прогнозуємо, що введення електронної системи біржових торгів – це буде перший пілотний проект, який дасть змогу збільшити надходження до бюджету мінімум в два рази, він дасть змогу прибрати корупцію в системі державної виконавчої служби, тому що не буде жодного прямого контакту між державним виконавцем і учасником торгів», - повідомив Петренко.

Він зауважив, що «проект буде сигналом для всієї державної служби як позитивна системна реформа в органах юстиції і в системі Кабінету міністрів».

Також міністр юстиції зазначив, що «по першим результатам цієї реформи ми зможемо дати інформацію буквально через декілька місяців».

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