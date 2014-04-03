Тимчасові адміністрації можуть ввести ще в кількох банках

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який із початку року вже ввів тимчасові адміністрації в п'яти банках, не виключає можливості введення тимчасової адміністрації й в інших банках. Про це повідомив журналістам директор-розпорядник фонду Василь Пасічник на круглому столі в Києві.

Він зазначив, що ситуація на банківському ринку залишається несприятливою. «Не виключено, що можуть бути й інші банки. Але нічого страшного в цьому немає, це ринок – хтось народжується, хтось вмирає», - сказав Пасічник.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів із 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій» строком на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними. Раніше, 3 березня, Фонд ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня – в банку «Даніель».

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Також фонд продовжує ліквідацію банків «Таврика», «Ерде Банк», «Базис», «Інноваційно-промисловий банк», «Столиця», «Соцком Банк», «Володимирський», «Діалогбанк», але виплати вкладникам цих банків, які належить відшкодувати за рахунок коштів фонду, проведено практично на 100%.

Фонд продовжив ліквідацію банку «Таврика», яка проводиться з 21 березня 2013 року, до 20 березня 2015 року. Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку до 1 лютого цього року його вкладники отримали 1,820 млрд грн, або 99,5% суми, що належала до виплати з Фонду гарантування вкладів.

У період тимчасової адміністрації банку вкладники можуть отримати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.