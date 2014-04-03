Шлапак сподівається цього року отримати від зовнішніх кредиторів $13 млрд

Україна розраховує отримати від міжнародних кредиторів і донорів за підсумками 2014 року 13 млрд доларів, і більше половини цієї суми припаде на Міжнародний валютний фонд. Про це повідомив журналістам голова Міністерства фінансів України Олександр Шлапак.

"Цього року загальна сума зовнішніх ресурсів нами оцінюється в 13 млрд дол.", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що уряд поки не домовився з МВФ про розмір допомоги в 2014 році, але розраховує отримати близько 7 млрд дол.

"Про це ми досі не можемо домовитися з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуватимемо від них 7 млрд дол. Решту ми плануємо зібрати на донорській конференції від інших кредиторів", - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що загальний ресурс фінансової допомоги, зокрема у вигляді кредитів міжнародних фінансових організацій, який може бути наданий Україні цього року, може досягти 13,5 млрд дол.

За словами міністра фінансів, обсяг першого траншу кредиту Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми співробітництва stand-by може становити близько 3 млрд дол., половина з яких піде на поповнення резервів Національного банку України, а половина – до державного бюджету.