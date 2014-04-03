Долар на міжбанку піднявся до 11,60 гривень

У четвер, 3 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,5000/11,6000 грн/дол. проти 11,4300/11,5000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на момент закриття торгів знизилися до 15,8315/15,9750 грн/євро проти 15,7260/15,8280 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3745/1,3775.

Щодо російського рубля котирування гривні на момент закриття торгів знизилися до 0,3219/0,3263 грн/рубль проти 0,3216/0,3236 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,5360 (+0,2060).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 квітня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,3200/11,4200 грн/дол., щодо євро - на рівні 15,6130/15,7570 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3207/0,3244 грн/рубль.