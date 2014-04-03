Доходи бюджету України за квартал зросли майже на 5 млрд гривень

За оперативними даними Держказначейства, в першому кварталі 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 78,4 млрд грн, що на 6,5 млрд грн, або на 9%, перевищує показник січня-березня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 10,3 млрд грн, що нижче за торішній показник на 1,6 млрд грн, або на 13,4%.

Також повідомляється, що в січні-березні п.р. відшкодовано 8,9 млрд грн ПДВ, що на 4,8 млрд грн (на 35%) менше за відповідний показник січня-березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 2,945 млрд грн, більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн. За січень-лютий 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 52,2 млрд грн, що на 4,2%, або 2,29 млрд грн, менше за показник аналогічного періоду минулого року.

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Верховна Рада 27 березня прийняла закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що припускає скорочення доходної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення видатків на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.