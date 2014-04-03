У РФ визнали, що падіння економіки країни буде затяжним

"За нашою оцінкою, наша економіка не перебуває у стані кризи, але це стан стагнації. Якщо ми раніше очікували, що ця стагнація припиниться в першому кварталі або в середині року, то зараз є ризики, що, не вживаючи заходів, вона може затягнутися", - сказав Клепач на конференції Вищої школи економіки в четвер, повідомляє агентство Reuters.

Опитані агентством економісти очікують зростання економіки на 0,8 відсотка при офіційному прогнозі 2,5 відсотка. Начальник Клепача Олексій Улюкаєв передрікав уповільнення зростання в поточному році до 0,6 відсотка при відпливі капіталу в $100 мільярдів і рецесію при втечі $150 мільярдів.

Відтік капіталу з Росії прискорився після анексії Криму і санкцій Заходу. Клепач у четвер назвав оцінку в $100 мільярдів "базовою".

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"Усі ці події показали, що ми, як і раніше, дуже чутливі до подій на світовому ринку. Те, що ми бачимо - це вкрай високу чутливість нашої економіки, динаміки ВВП і корпоративного сектору, банківського сектору не тільки до динаміки цін на нафту, але і до ситуації, пов'язаної з відтоком капіталу", - сказав він.

За словами Клепача, в першому кварталі зростання ВВП перевершить початковий прогноз, зважаючи на перегляд бази порівняння, але в цілому за рік буде ледь помітним.

"Спектр оцінок широкий. Ми можемо мати і зростання істотно нижче 1 відсотка, якщо брати нинішні тенденції, що склалися. Хоча Росстат переглянув сильно динаміку за 2013 рік, і це підвищує очікувані результати першого кварталу. Якщо раніше ми очікували 0,4-0,5 відсотка за рік до року, то зараз можливо буде більше - 0,8 відсотка".

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. 18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму та Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції щодо низки російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.