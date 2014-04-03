Фонд гарантування пропонує змінити критерії визначення проблемних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує змінити критерії визначення проблемних банків і підвищити відповідальність їх власників, повідомив сьогодні журналістам директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Василь Пасічник у ході круглого столу в Києві.

«Набагато простіше всім працюватиметься, і нам, і Національному банку, якби ми змінили критерії й підходи щодо визначення проблемності, неплатоспроможності банку. Ми завжди спізнюємося з ухваленням цього рішення. І коли приступаємо до виведення банку з ринку, реально виводити вже нічого», - сказав Пасічник. Він зазначив, що максимальній кількості клієнтів проблемного банку буде вигідно, якщо банк продовжить існувати як працююча структура, а не просто буде виведений із ринку.

Також, за словами голови фонду, наразі недостатньо врегульовано забезпечення прозорості структури власності банків. «Це питання має бути вирішено. На сьогодні ми не повернулися обличчям до реальних власників банків, а власник банку – одночасно й найкращий друг, й найгірший ворог, залежно від ситуації», - додав Пасічник.

Крім того, голова фонду підкреслив необхідність підвищення відповідальності власників перед своїми банками. «На мою думку, необхідно вже вирішити це питання. Потрібна повна відповідальність власника суттєвої участі банку всім його майном», - сказав Пасічник.

На його думку, підвищення відповідальності власників банків сприятиме вирішенню цілої низки проблем. «Зокрема, проблем, пов'язаних із виведенням банком засобів у кризових ситуаціях, своєчасності підтримки цього банку», - пояснив Пасічник.

Голова фонду повідомив, що зі свого боку фонд уже працює над відповідним законопроектом спільно з Національним банком, де будуть врегульовані питання, пов'язані з виведенням проблемного банку з ринку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів із 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними. Раніше, 3 березня, Фонд ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня – в банку «Даніель».

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У рамках чинного законодавства, Фонд гарантування вводить тимчасову адміністрацію в банк на підставі рішення НБУ про визнання цього банку неплатоспроможним. У свою чергу, ухвалення такого рішення можливе за наявності низки критеріїв неплатоспроможності, зокрема, невиконання банком зобов'язань перед вкладниками і/або не проведення ним платежів клієнтів протягом 10 днів поспіль.