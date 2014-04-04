Обама підписав закон про надання фіндопомоги Україні



Про це йдеться в поширеній в четвер заяві прес-служби Білого дому.

Президент США Барак Обама підписав закон про надання Україні $ 1 млрд у вигляді кредитних гарантій.

Закон, підписаний президентом США в четвер, також вимагає прямого введення санкцій щодо певних осіб, які ”підривають незалежність, суверенітет і територіальну чи економічну цілісність України”.

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Санкції зводяться до заморожування активів, що перебувають під юрисдикцією США і до відмови у видачі американських в`їзних віз. Дія санкцій поширюється не тільки на людей, безпосередньо винних, на думку влади США, в підриві суверенітету і територіальної цілісності України, а й на ділових партнерів цих людей і членів їх сімей.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США прийняла напередодні законопроект, що передбачає надання економічної допомоги Україні і застосування санкцій проти Росії. Раніше цей документ вже був схвалений сенатом Конгресу.