Медведєв скасував нульові мита на газ для України

Відповідну постанову підписав у четвер прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, пише ИТАР-ТАСС.

Постанова набирає чинності після закінчення 30 днів з дня його офіційного опублікування та поширюється на правовідносини, що виникли з 2 квітня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня уряд РФ у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, в тому числі харківських угод, скасував пільгове мито на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.