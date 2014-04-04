Мінфін назвав технічною помилкою введення податку на депозити з 1 квітня

Міністерство фінансів України назвало технічною помилкою введення з 1 квітня 5% податку на відсотки з депозитів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

"Під час підготовки Закону України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні» була допущена технічна помилка, зокрема, в частині набрання чинності з 1 квітня 2014 пункту 35 розділу I цього Закону, яким скасовано норму про незастосування ставки 5% для процентів, до 1 січня 2015 року. Це призвело до неузгодженості з датою набуття чинності інших положень Закону в частині податку на доходи фізичних осіб (а саме, пункти чотири - дев'ять Закону України № 1166 набирають чинності з 1 липня 2014)", - сказано в повідомленні.

Мінфін обіцяє, що зазначена помилка буде виправлена найближчим часом шляхом подачі до Верховної Ради України законопроекту про зупинення на період з 1 квітня по 1 липня 2014 дії відповідних норм Податкового кодексу України в частині застосування ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 липня повинна бути введена норма про оподаткування доходу з депозитів, якщо сума таких доходів перевищує 20 тисяч гривень в рік. Норма, яку Мінфін зараз називає технічною помилкою, фактично означає, що оподаткування доходів з депозитів вже набуло чинності з 1 квітня і не залежить від розміру доходу з них.