Росія образилася на Moody's, S&Р і Fitch - хоче заборонити використання їх послуг

Дві провідні банківські асоціації Росії - Асоціація регіональних банків РФ (АРБР) та Асоціація російських банків (АРБ), а також Московська міжнародна валютна асоціація (ММВА) розглянуть питання про законодавчу заборону на території Росії використання російськими банками та іншими учасниками економічних відносин кредитних рейтингів, присвоєних іноземними рейтинговими агентствами, пишуть "Известия".

З таким проханням до голів асоціацій - Анатолія Аксакова, Гарегіна Тосуняна і Олексія Мамонтова - звернувся віце-президент Фондсервісбанка Валерій Голєв. Лист, в якому озвучено прохання банкіра, є в розпорядженні «Известий».

У ньому йдеться про рейтинги, що присвоюються міжнародними рейтинговими агентствами - Standard & Рoor's, Fitch Ratings та Moody's - російським банкам, великим компаніям, регіонам тощо.

Як зазначено у листі, в оцінці рейтингів очевидна присутність політичного мотиву.

Мова йде про реакції західних рейтингових агентств (Standard & Рoor's, Fitch Ratings та Moody's Investors Service), які відреагували на анексію Криму Росією «санкціями» - зниженням рейтингів для окремих територій, а також російських банків. Так, Fitch переглянуло прогнози за довгостроковими виплатами Ощадбанку, Зовнішекономбанку (ВЕБ), Россільхозбанку (РСХБ) і Газпромбанку. Прогноз по рейтингу був змінено зі стабільного на негативний. Fitch погіршив прогноз по боргу і для п'яти російських регіонів - Москви, Санкт-Петербурга, Татарстану, Тюменської області й Ханти-Мансійського автономного округу.

Standard & Рoor's переглянуло прогноз по суверенних рейтингах Російської Федерації зі стабільного на негативний. Був знижений прогноз боргових рейтингів Агентства з іпотечного житлового кредитування (АІЖК), банку «Росія», а також Республіки Крим.

Moody's 28 березня поставило на перегляд національний рейтинг Росії (державних облігацій) з можливістю зниження. Слідом змінило прогноз зі стабільного на негативний для автономних рейтингів фінансової стійкості двох найбільших російських держбанків - ВТБ і Газпромбанку. Moody's також знизило кредитний рейтинг Бєлгородської області (з Ba1 до Ba2) з негативним прогнозом, а прогноз боргового рейтингу Краснодарського краю переглянуло зі стабільного на негативний.

У Standard & poor's, Fitch Ratings та Moody's на запит «Известий» не відповіли.

Банкіри та аналітики неоднозначно відреагували на пропозицію повністю відмовитися від закордонних рейтингів.