Міжбанк відкрився зростанням долара до 11,65 грн

Сьогодні, 4 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,4000/11,6500 грн/дол., повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3209-0,3280 грн/рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 15,6155-15,9605 грн/євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3700/02 (четвер - 1,3766/68).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,5000/11,6000 грн/дол. проти 11,4300/11,5000 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 15,8315/15,9750 проти 15,7260/15,8280 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3745/1,3775.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3219/0,3263 грн/рубль проти 0,3216/0,3236 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,5360 (+0,2060).