Світовий банк прогнозує спад економіки України на 3%

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, таким чином, погіршивши свій прогноз розвитку економіки України, оприлюднений у жовтні 2013 року і підтверджений у січні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач в ході презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України в Києві.

«У 2014 році ми не очікуємо зростання ВВП, навпаки, економіка скоротиться на 3%»,- сказав Головач.

Нагадаємо, що в січні поточного року Світовий банк зберіг жовтневий прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2% і встановив прогноз по рівню інфляції на рівні 2%.

Водночас, економіст Світового банку зазначила, що економіка України може повернутися до зростання в 2015 році.

«У разі, якщо всі необхідні заходи будуть швидко вжиті і погоджені, зростання може відновитися вже наступного року, в 2015 році це буде зростання 3%», - додала Головач.

Представник Світового банку також зазначила, що основною причиною спаду в економіці стало зниження зовнішнього попиту в результаті того, що відновлення світової економіки відбувається повільніше, ніж очікувалося. Водночас, за її словами, відкладання внутрішніх економічних перетворень в Україні підвищує чутливість економіки країни до зовнішніх факторів.

Головач зазначила, що Світовий банк у своєму прогнозі в листопаді допускав сценарій «неконтрольованого коригування», яка може спровокувати серйозні негативні явища в соціальній сфері. «Нині першочерговими заходами повинна бути якнайшвидша макроекономічна стабілізація. Це передбачає два основні заходи - жорстку фіскальну політику і продовження політики плаваючого валютного курсу», - сказала вона, зазначивши, що ці заходи можуть знизити внутрішній попит в Україні.

Згідно з аналітичними матеріалами, наданими в ході презентації, Світовий банк прогнозує спад ВВП на 3 % в 2014 році, зростання ВВП на 3 % в 2015 році і зростання ВВП на 4 % у 2016 році.

Світовий банк прогнозує інфляцію на рівні 15 % в 2014 році , 10,5 % у 2015 році і 6 % в 2016 році.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу прогнозується на рівні 6,5 % ВВП у 2014 році, 4,3 % у 2015 році і 2,6 % у 2016 році.

Дефіцит держбюджету з урахуванням ПДВ-облігацій - на рівні 4,8 % ВВП у 2014 році, 3,3 % в 2015 році і 2,5 % у 2016 році.

Валовий зовнішній борг, за прогнозами банку, досягне 86,1 % ВВП в 2014 році, 88,5 % у 2015 році і 87,6 % ву2016 році. У тому числі, державний і гарантований державою борг - 47,4 %, 48,5 % і 48,7 % ВВП, відповідно.

Стосовно окупованого Росією Криму присутній на презентації директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Чімяо Фан уточнив, що оскільки Крим завжди був дотаційним регіоном, і його частка в загальному ВВП України становить лише 3 %, Світовий банк не враховував даних по Криму при підготовці свого прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Світовий банк зберіг жовтневий прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2 %, але погіршив оцінку зростання економіки країни в 2013 році до «мінус» 1,1% з раніше планованого «нульового» зростання.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 на 3 % при інфляції 12-14%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3 % при інфляції 8,3 %.

Згідно з оперативними даними Держстату, ВВП України після падіння п'ять кварталів поспіль зріс на 3,7 % у четвертому кварталі 2013 року, що дало змогу вийти за підсумками 2013 року в цілому на нульове зростання ВВП.