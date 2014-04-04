Українці будуть дізнаватися нові курси валют в обід

Національний банк України з 4 квітня встановлюватиме офіційний курс гривні щодня пополудні на поточний робочий день, і він діятиме до наступного перегляду, говориться в повідомленні НБУ.

«Національний банк планує встановлювати і обнародувати офіційний курс гривні кожного робочого дня після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, що є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.

Починаючи з 7 лютого 2014 року, Національний банк України встановлює офіційний курс національної валюти до долара США на рівні її середньозважених ринкових котирувань на міжбанківському валютному ринку України.

Офіційний курс гривні до долара США розраховується як середньозважений курс продавців і покупців, що склався за поточний робочий день за даними системи підтвердження угод на міжбанку.

Курс гривні до інших іноземних валют і курс банківських металів встановлюватимуться на підставі їх котирувань на міжнародних ринках і офіційного курсу гривні до долара США, встановленого за поточний день.

З початку 2014 року гривня згідно з офіційним курсом девальвувала щодо долара США на 40% до 11,22 грн за 1 долар (за даними на 4 квітня).

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