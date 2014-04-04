Компанія Фірташа не відмовляється від планів купити «Правекс-Банк»

Міжнародна група компаній Group DF, підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, не відмовляється від планів завершити операцію з купівлі у італійської групи Intesa Sanpaolо українського "Правекс-Банку", повідомила УНІАН прес-служба Group DF.

"Група планує закрити угоду після отримання дозволів регуляторів, Антимонопольного комітету і НБУ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Власник групи Фірташ на початку березня був затриманий в столиці Австрії Відні за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої екстрадиції в США. Бізнесмен, якого пізніше випустили під заставу, заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня група компаній Group DF, що об'єднує активи Фірташа, підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського "Правекс-Банку", але угода не була завершена і підлягала погодженню регулятивними органами України.

Після затримання Фірташа в Австрії 13 березня банк «Національний кредит» висловив готовність відновити переговори з італійською групою Intesa Sanpaolo, яка продовжує володіти «Правекс-Банком», про можливості покупки її українського активу.