Інфляція в Україні може сягнути 15% - Світовий банк

Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, таким чином, погіршивши свій прогноз розвитку економіки України, оприлюднений у жовтні 2013 року і підтверджений у січні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

«Інфляція за результатами поточного року може скласти 15%, грудень до грудня», - сказав Головач.

Нагадаємо, що в січні поточного року Світовий банк зберіг жовтневий прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2 % і встановив прогноз щодо рівня інфляції на рівні 2 %.

Згідно з аналітичними матеріалами, наданими в ході презентації, Світовий банк прогнозує інфляцію на рівні 15 % у 2014 році, 10,5 % - у 2015 році і 6 % - у 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3 % при інфляції 12-14%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3 % при інфляції 8,3 %.

Інфляція в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року прискорилася до 0,6 %, в річному вираженні (проти лютого 2013 року) також зафіксовано інфляцію 1,2 %. З початку 2014 року (лютий 2014 року проти грудня 2013 року) зафіксовано інфляцію 0,8 %.

У 2013 році споживчі ціни в Україні підвищилися на 0,5 %.

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