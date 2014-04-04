Яценюк хоче розкрити інформацію про відшкодування ПДВ по підприємствах

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пропонує зробити прозорим механізм відшкодування податку на додану вартість і оприлюднити перелік підприємств, які одержують такі відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з діловими колами заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Я б просив податкові служби: порадьтеся з Мін’юстом, щоб була оприлюднена інформація про податок на додану вартість. Нехай люди дивляться», - сказав Яценюк.

«Давайте зробимо цей механізм, це буде перший крок», - додав він.

При цьому прем'єр назвав позитивним той факт, що податкова служба розпочала процес відшкодування ПДВ експортерам і вже відшкодувала близько 4 млрд грн.

«Єдино, що прошу, якщо буде відшкодування ПДВ як колись, коли відшкодовують тим, за кого просили, відкриватимемо кримінальні справи, незалежно від того, хто яку партію і силу представляє», - сказав прем'єр.

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