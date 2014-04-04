НБУ введе нову методику розрахунку валютної позиції для банків

Національний банк України з 1 травня, враховуючи рекомендаціям найбільшого кредитора країни - Міжнародного валютного фонду, введе нову методику розрахунку нормативів валютної позиції для комерційних банків, згідно з якою, під час розрахунку будуть враховуватися сформовані резерви за активами банку, йдеться на сайті НБУ.

"Вводиться поетапне включення резервів, сформованих для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями в іноземній валюті, у розрахунок загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції уповноважених банків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба НБУ, запровадження нової методики було рекомендовано МВФ та Світовим банком у рамках реформування фінансового сектору України.

Згідно з новою методикою, резерви будуть включатися в розрахунок рівними частинами, збільшуючись по 5% щомісяця протягом 20 місяців.

Також банки можуть включати в розрахунок відкритої валютної позиції резерви у розмірі, що перевищує зазначені у графіку відсотки, але не більше розміру наявних у портфелі банку облігацій внутрішніх державних позик з індексованою вартістю.

З метою приведення розміру загальної короткої відкритої валютної позиції банку у відповідність з установленим Нацбанком лімітом уповноважені банки можуть купувати іноземну валюту або за бажанням облігації внутрішніх державних позик з індексованою вартістю.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-лютого 2014 року отримала 2,6 млрд грн збитків, при цьому доходи банків порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 30,1%, витрати - на 44,9%.

На думку опитаних УНІАН банкірів, збиток банківської системи зумовлений переоцінкою банками валютної позиції у зв'язку зі зростанням курсу долара і підвищенням відрахувань в резерви за кредитами

З початку 2014 року гривня згідно з офіційним курсом девальвувала щодо долара США на 40% - до 11,22 грн за 1 долар (за даними на 4 квітня).