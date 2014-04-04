Сепаратисти Криму створюють свій банк
13:16, 04 квітня 2014Фінанси
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Влади анексованого Криму схвалила постанову про створення Банку Криму.
Банк Криму здійснює свою діяльність з 17 березня 2014 року / REUTERS
Нелигитимный кримський Держрада в п'ятницю одноголосно схвалив постанову про створення Банку Криму, пише "Прайм".
"Створити банк Криму. Встановити, що Банк Криму здійснює свою діяльність з 17 березня 2014 року на підставі і в порядку, передбачених тимчасовим положенням про Банк Криму", - йдеться в тексті постанови.
Головою банку затверджено Микола Барилюк, головним бухгалтером - Олена Денисенко, начальником відділу кадрів та діловодства - Юлія Іванова, йдеться в повідомленні.
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