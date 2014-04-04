Світовий банк сьогодні проведе переговори з урядом щодо першого $1 млрд

Світовий банк сьогодні ввечері проведе переговори з урядом України про перший 1 млрд дол. фінансування в рамках додаткового фінансування на 3 млрд дол., повідомив журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України в Києві.

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«Ми оголосили про 3 млрд дол. додаткового фінансування у 2014 році. 1 млрд дол. - для прямої бюджетної підтримки. Ми рухаємося дуже швидко і готові провести перші переговори щодо першого 1 млрд дол. Цього вечора будуть перші офіційні переговори з урядом», - сказав Чімяо Фан.

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За словами представника Світового банку, йдеться про надання близько 380 млн дол. на поліпшення теплопостачання, 350 млн дол. – на водопостачання і 300 млн дол. – на систему соціального захисту. На даний час, як відзначив Чимяо Фан, у Києві працюють дві команди експертів, які обговорюють структурні реформи в Україні. «Ми не лише надаємо фінансування, ми даємо поради з проведення структурних реформ», - додав він.

Також представник Світового банку відзначив, що українському уряду необхідно провести масу заходів, зокрема непопулярних, і він може зіткнутися з опором під час впровадження цих змін, тому дуже важливо, щоб влада демонструвала свою послідовність. А Світовий банк, у свою чергу, підтримає уряд і народ України у цей непростий час в їх прагненні підвищити рівень добробуту громадян у довгостроковій перспективі, запевнив Чимяо Фан.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні у 2014 році 3 млрд дол. у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ у країні. Допомога надаватиметься у рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн дол.), а також подання технічної і консультативної підтримки.

Група Світового банку реалізує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 млрд дол. США. Основне завдання вкладень – поліпшення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дорожнє господарство, а також надання підтримки приватному сектору.