Мінфін може змінити суму випуску ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України може змінити обсяг випуску ПДВ-облігацій, оскільки сумнівається у реальності суми заборгованості на 1 січня 2014 року, з відшкодування ПДВ, яка становить 16 млрд грн, і на яку планується випустити облігації.

Про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

За його словами, міністерство планує завершити випуск облігацій до кінця квітня.

“Я сподіваюся, що в квітні місяці ми цю роботу завершимо. Облігації будуть випущені на всю суму заборгованості. Але проблема в сумі 16 млрд грн, на яку ми хочемо випускати облігації. Ми сумніваємося щодо цієї суми", - сказав Шлапак.

Міністр наголосив, що коли новий уряд прийшов до Кабміну, у держказначействі лежав запит від Міндоходів на відшкодування ПДВ у розмірі 3,5 млрд грн.

"Ми відправили назад на перевірку і з'ясувалося що назад повернулася одна третина, дві третини формували відшкодування за рахунок податкових "ям", - сказав міністр і додав, що допускає, що в сумі заборгованості в 16 млрд грн, існують такі ж проблеми.

За його словами, зараз податківці працюють над тим, щоб "вичистити" суму боргу. Міністр зазначив, що у цей час переглядається сума частки пасивного і активного боргу щодо ПДВ.

"Активний - той, що відшкодовують, а пасивний знаходиться в судах. Так ось, за нашою інформацією, значна частина того, що знаходиться в судах - це нормальний борг. Просто вони заганяли підприємців, які не хотіли працювати через податкових "ям", в суди", - сказав він.

"Там умовно з 16 мільярдів, які вони декларують, потрібно забрати частину, а з "пасивної" частини, навпаки, підняти. Цим вони зараз займаються. Затримка за ними. Ми ці облігації випустимо", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України допускає можливість випуску облігацій внутрішньої державної позики в якості інструменту погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємницької діяльності.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємців України становить 16,7 млрд грн, ще 14 млрд грн є об'єктом судових розглядів.

Читайте такожЯценюк хоче розкрити інформацію про відшкодування ПДВ по підприємствах