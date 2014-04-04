Україна може зменшити свої претензії в рамках СОТ

Народний депутат України Таріел Васадзе пропонує владі переглянути набір претензій України, порушених у рамках членства нашої країни у Світовій організації торгівлі, і скоротити їх до 20-30 позицій з 371.

Про це він сказав під час зустрічі ділових кіл з підприємцями і роботодавцями.

«Ми у рамках правил СОТ внесли до перегляду 371 позицію. Але ніхто не працює над цим питанням, - сказав Васадзе. – Економічна ситуація украй складна, але вона дозволяє пояснювати нашим партнерам на Заході: «Друзі, ну не 371, але хоча б 20-30 позицій давайте ми переглянемо». Якщо ми ці речі зробимо, ми м'якше увійдемо до прогресивного співтовариства».

На думку парламентарія, Україна увійшла до СОТ в 2008 році на несприятливих умовах. «З 2008 року набули чинності норми СОТ. На найнесприятливих умовах для України. І з 2008 року у нас порушення платіжного балансу. Воно триває по сьогодні», - сказав Васадзе.

При цьому він підкреслив, що ситуацію посилює складність у відносинах з Росією і тимчасові економічні труднощі, якими супроводжуватиметься формування всеосяжної зони вільної торгівлі.

«Ми розуміємо, що дії Росії тільки погіршують ситуацію, і мінус буде тільки зростати. Ми розуміємо, що необхідно створити зону вільної торгівлі з Європою, і розуміємо, що кілька років для нас будуть дуже складними, і цей мінус також може зростати», - відзначив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року Україна звернулася до СОТ з нотифікацією про намір переглянути потенційні тарифи на імпорт товарів по 371-й товарній позиції. Рішенням України були обурені власті США і країн ЄС, заявляючи, що перегляд тарифів по 371-й товарній позиції повністю розбалансує систему міжнародної торгівлі і призведе до подальших численних торгових суперечок.

Позиція України з приводу претензій до СОТ обговорювалася навіть у контексті підписання Угоди про асоціацію і формування зони вільної торгівлі з ЄС.

У 2013 році уряд повертався до питання перегляду переліку претензій і його оптимізації, проте це ні до чого не привело.

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