Яценюк: Росія винна у згортанні економічної співпраці з Україною

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначає, що фактичне згортання двостороннього економічного співробітництва з Російською Федерацією є серйозним викликом для української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час зустрічі з промисловцями та підприємцями.

"Економічні прогнози на цей рік не дуже втішні: мінус 3% ВВП, двозначна інфляція. Виклики, які у нас стоять перед українською економікою, в першу чергу, - це фактичне згортання двостороннього економічного співробітництва з РФ, саме з вини Росії, яка вчинила військову агресію на території України", - сказав він.

Другий виклик, за словами Яценюка, це відтік іноземних інвестицій.

"Зараз ми робимо все, щоб вони не залишали Україну. Важко іноземного інвестора переконати, що все добре в Україні, коли на кордоні стоять тисячі військовослужбовців РФ та сотні танків", - наголосив голова уряду.

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Разом з тим він відзначив позитивну динаміку за останній тиждень у банківському секторі, "коли суттєво впали обсяги відтоку депозитів".

"Четверте питання - валютообмінний курс... Хотів би відзначити, що відбулась певна стабілізація, хоча, зрозуміло, що в поточних умовах коливання валютообмінного курсу плюс-мінус 10% є природнім", - додав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Яценюк заявив, що Україна готова на рівних умовах підтримувати економічні відносини з Росією, вести публічні переговори за участі західних партнерів.