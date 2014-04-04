Долар на міжбанку зупинився на 11,65 грн

У п'ятницю, 4 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6500 грн/дол. проти 11,5000/11,7000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні до євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,7590/15,9705 грн/євро проти 15,7566/16,0365 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3697/1,3722.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3242/0,3284 грн/рубль проти 0,3247/0,3303 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,3500 (-0.2200).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6000 грн/дол., до євро - на рівні 15,8315/15,9750 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3219/0,3263 грн/рубль.