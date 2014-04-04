В Україні 664 мільйонери задекларували 3,5 млрд гривень доходів

В Україні в рамках деклараційної кампанії, яка триває до 1 травня, свої доходи, отримані у 2013 році, задекларували 213,2 тис. громадян, з яких 664 людини задекларували доходи понад 1 млн грн - на загальну суму 3,5 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«За три місяці деклараційної кампанії 213,2 тис. громадян уже подали свої декларації про майновий стан і доходи. Вони задекларували майже 12 млрд грн доходів, - йдеться в повідомленні міністерства. - Дохід у розмірі понад 1 млн грн задекларували 664 громадяни на загальну суму 3,5 млрд. грн».

Обсяг платежів з податку з доходів становив 267,1 млн грн, що, за інформацією міністерства, на 30 % більше аналогічного показника 1-го кварталу 2013 року.

У структурі отриманих громадянами доходів найбільшу частку - 4,3 млрд грн - становить зарплата. «Дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна становив 3,1 млрд грн, дохід від здачі майна в оренду – 262,5 млн грн, дохід від продажу майна - 1 млрд грн, дохід від операцій з інвестиційними активами – 262,7 млн грн», - повідомили в Міндоходів.

Читайте такожМіндоходів має намір контролювати витрати чиновників

При цьому правом на податкову знижку скористалися 59,6 тис. громадян.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня по 1 травня 2014 року проходить кампанія з декларації доходів, отриманих у 2013 році.

Міністерство доходів і зборів у рамках деклараційної кампанії 2013 року прийняло і опрацювало 665 тис. декларацій про доходи, отримані у 2012 році, на загальну суму 48,7 млрд грн, з яких 24 млрд грн задекларували 3770 мільйонерів. Доходи в обсязі понад 1 млрд грн задекларували 4 громадян України.