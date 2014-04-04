Фонд гарантування наступного тижня визначиться з виплатами вкладникам «Брокбізнесбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до кінця наступного тижня прийме рішення про початок виплат коштів вкладникам проблемного "Брокбізнесбанку" і вибере банк-агент, через який здійснюватимуться виплати, йдеться в повідомленні Фонду.

Зазначається, що уповноваженою особою Фонду були сформовані списки вкладників для виплат під час дії тимчасової адміністрації в межах гарантованої суми. На основі списків, після проведення працівниками Фонду аналізу та перевірки наданої інформації, будуть сформовані реєстри та прийнято рішенні про початок виплат.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів з 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій» строком на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними.

Раніше, 3 березня, Фонд ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня - у банку «Даніель».

Відповідно до звітності «Брокбізнесбанку», його збиток, станом на 1 лютого 2014 року, становить 40,501 млн грн.